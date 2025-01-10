Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Destek

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir destek gösterdi. Bu etkinlik, yıl boyunca paylaşılan en etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla düzenleniyor.

Fotoğrafların Önemi

Vali Turan, Anadolu Ajansı'nın kaliteli haber ve fotoğraf hizmetlerinin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin farkındalığı artırdığını belirtti. Oylama süreci, Türkiye’nin dört bir yanındaki insanların farklı perspektiflerden hayatı nasıl gördüklerini yansıtması bakımından da büyük önem taşıyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, en sevdikleri fotoğrafları seçerek bu ödüllü etkinliğe katkı sağlıyorlar. Vali Turan’ın katılımı, bölgedeki duyarlılığı ve sanatın kıymetini artırma çabalarını destekliyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.