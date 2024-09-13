Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Kırklareli ve Tekirdağ'da Gıyabi Cenaze Namazı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı dualarla kılındı.

Kırklareli'nde Dualar Edildi

Kırklareli'ndeki Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazı, cuma namazının ardından gerçekleşti. Burada, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edilip ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İHH Temsilcisi Şeref Özcan, Türk devletinin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kınıyoruz. Bu tür saldırılara sessiz kalmayacağız." dedi.

Tekirdağ'da Mazlumlar İçin Dua

Tekirdağ'da ise Orta Camii'de gıyabi cenaze namazı kılınarak, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, yaptığı konuşmada, mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Eygi'nin zalimler tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Çalışkan, "Her zaman, her şeye rağmen zalimleri lanetlemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Programa, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.