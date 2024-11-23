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Kırklareli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü ve ulaşımda önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:33
Kırklareli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçelerinde yoğunlaşan kar, bölgedeki manzarayı beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar Yağışının Etkileri

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde belirgin bir şekilde hissediliyor. Yüksek kesimlerdeki bu kar yağışı, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçülmesiyle birlikte daha da etkili hale geliyor.

Acil Önlemler Alındı

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale ihtimaline karşı kar yağışının görüldüğü bölgelerde hazır beklemektedir. Öngörülere göre, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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