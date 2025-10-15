Kırklarelili kadın arıcı Mürvet Gürses 30 yıldır konik sepetlerde organik bal üretiyor

63 yaşındaki Mürvet Gürses, kayınpederinden kalan konik sepetlerle 30 yıldır organik bal üretiyor; sepet bal kilogramı 1750 TL, talebe yetişemiyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:25
Kırklarelili kadın arıcı Mürvet Gürses 30 yıldır konik sepetlerde organik bal üretiyor

Kırklarelili kadın arıcı Mürvet Gürses 30 yıldır konik sepetlerde organik bal üretiyor

Kayınpederinden kalan sepetlerle doğal üretim, kilogramı 1750 TL

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mürvet Gürses, kayınpederinden kalan konik sepetlerle 30 yıldır bal üretiyor.

Kuştepe köyündeki evinin bahçesinde üretim yapan Gürses, sepet içinde arıların kendi oluşturduğu peteklerle organik bal elde ediyor. Hasat zamanı geldiğinde petekler, Gürses tarafından alınıyor.

Gürses, sepet balın kilogramını 1750 lira olarak satışa sunduğunu, siparişleri tam olarak karşılayamadığını ve gelecek yıl sepet sayısını artırmayı planladığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Gürses, çocukluğunda korktuğu arılarla şimdi arkadaş gibi olduğunu belirterek, arıcılığı kayınpederinden öğrendiğini ve 30 yıldır organik bal ürettiğini anlattı.

Gürses, üretim yöntemi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Balı makineyle değil, elle sıkıp süzüyorum. Bazen peteğiyle muhafaza ediyorum. Bu bal kaliteli çünkü arı kendi peteğini kendi yapıyor. Suni petek koymuyoruz, arı kendi peteğini yapıyor. Bu peteği yiyebilirsin ağzında eriyor zaten yerken. Kendi kendine yapıyorlar, besleme yok, şeker yok, hiçbir şey yok."

Bu yıl oğul veren sepetlerdeki arının güçlenmesi için mevcut balı almadığını söyleyen Gürses, bal mesaisinin zorluğunu şöyle anlattı: "Sabah erken kalkıyorum, bir günde 2-3 sepetten bal alıyorum. Yavaş yavaş birden alamıyorsun çünkü diğer arılar uyanıyor, uyananlar rahatsız ediyor diğerlerini. Rahatsız etmeden, diğer arılar hiç anlamadan sabah erken alıyorum."

Gürses, sepette üretilen balın beğenildiğini ancak talebi karşılayamadığını ifade etti. Geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirten Gürses, "Bazen sepetim dopdolu oluyor, 40-50 kilogram bal alıyorum. Bu yıl 15-20 kilogram aldım." dedi.

