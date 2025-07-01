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Kırkpınar 2023: Gastronomi ve Çarşı Alanlarıyla Yenilikler

Edirne'de Kırkpınar için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:07
Kırkpınar 2023: Gastronomi ve Çarşı Alanlarıyla Yenilikler

Kırkpınar 2023 İçin Yeni Alanlar Hazırlandı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu yıl düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirileceği alanda ve stadyumda yapılan yenilikleri açıkladı. Akın, esnaf için gastronomi ve çarşı alanlarının oluşturulduğunu belirtti.

Kırkpınar Hazırlıkları Tamamlandı

Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Akın, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi. Kırkpınar'ın büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayan başkan, bu etkinliğin kentin tanıtımına büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Esnaf ve Konsere Davet

Ayrıca, Kırkpınar etkinlikleri çerçevesinde alan ve stadyumda yapılan değişiklikler arasında tarım fuarının da yer alacağını belirten Akın, konserlerin başladığını ve tüm Edirneli hemşerilerini bu etkinliklere davet etti.

Heyecan Dolu Bir Yarışma Bekleniyor

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in bu yıl altın kemerin ebedi sahibi olma mücadelesinin hedefine ulaşması için güreşlerin oldukça heyecanlı geçeceği dile getirildi.

UNESCO Kültürel Mirası

Yağlı güreşin olimpiyatı olarak tanımlanan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı...

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanda ve stadyumda bazı değişikliklerin yapılarak esnaf için gastronomi ve çarşı alanları oluşturduklarını belirtti. Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hemen hemen tamamlandığını belirtti.

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