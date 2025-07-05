Kırkpınar'da 2 Bin 734 Polis Güvenliği Sağlamak İçin Görevde

Edirne'de düzenlenen 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun liderliğindeki polis ekipleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli bir ortamda izlemeleri için yoğun bir mesai sarf ediyor.

Çeşitli illerden gelen takviyelerle güçlendirilen güvenlik güçleri, er meydanında, tribünlerde ve çevre müsaade alanında kapsamlı güvenlik önlemleri alıyor. Ayrıca, alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da titizlikle kontrol altında tutulmakta.

Güvenlik uygulamaları, havadan yapılan denetimlerle de destekleniyor. Dron ve polis helikopteri, zaman zaman devriye uçuşları gerçekleştirerek güvenliği artırıyor.

Diğer yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 narkotik köpeği de bölgedeki görevlerini sürdürüyor. Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birliği de Sarayiçi'nde devriye görevi yapacak.

Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.