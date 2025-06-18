Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi

Devlet Protokolüne Kırkpınar Daveti

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolüne özel bir davette bulunmak üzere Ankara’ya ziyarette bulundu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu anlamlı davete AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü de eşlik etti.

Kırmızı Dipli Mum Geleneği

Ziyaretlerde, Kırkpınar'ın köklü geleneğini simgeleyen kırmızı dipli mum kullanılarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile buluşularak güreşlere davet yapıldı.

Heyet, 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, ata sporunun yaşatılmasındaki önemine vurgu yaparak devlet ricaline davetlerini sundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağ 2) ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın (solda), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı (sol 2) 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (ortada) ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş (sağda) de yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağ 2) ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın (solda), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı (sol 2) 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (ortada) ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş (sağda) de yer aldı.