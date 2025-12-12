Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı, Ünye'de tutuklandı

Ordu'da çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle kırmızı bülten ile aranan zanlı, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Operasyon ve iade süreci

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, organize suç örgütü yöneticilerinden olduğu belirtilen T.E. Gürcistan'da ele geçirildi.

Yapılan koordinasyon ve işlemler sonucunda şüpheli ülkeye iade edildi ve bugün Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Tutuklama

Adli mercilerce yapılan işlemler sonrası T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

