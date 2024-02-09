Kırmızı ışıkta geçti kendisini ihbar etti: Eski Kırkpınar ağası yaşananları sosyal medyada paylaştı

Kalp rahatsızlığı için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden Mustafa Altunhan, yanındaki kişinin cep telefonuyla hastalığı ve hastaneyle ilgili anlattığı videonun kaydını yaptı. Altunhan, kontrolün ardından bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

Altunhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kırmızı ışıkta geçtiğini yorumlardan öğrendi. 112'yi arayarak kendisini polise bildirdi. Polis ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyip ihlali doğruladı. Altunhan'a 1506 lira ceza kesildi. Altunhan, hatasını kabul ederek kendisini ihbar ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kırkpınar ağası ve Edirne'de çeşitli görevler üstlenen Altunhan, doğru davranışı göstermek istediğini söyleyerek şunları ekledi