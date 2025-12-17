Kırşehir Ahilik Müzesi’nde Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde ziyaretçi patlaması: Sayı iki katına çıktı

Yazma eserler sergi alanı yoğun ilgi çekiyor

Kırşehir Valiliği himayesinde Ahilik Müzesi bünyesinde oluşturulan yazma eserler sergi alanı, hem yerli ziyaretçilerin hem de öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sergi alanının faaliyete geçmesiyle birlikte müzeye olan ilginin belirgin şekilde arttığı, ziyaretçi sayısının iki katına çıktığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, 13. yüzyılda Kırşehir’de doğan ve hayatının tamamını bu şehirde geçiren mutasavvıf ve şair Aşıkpaşa’nın Türk dili açısından önemine dikkat çekti.

Çetinkaya, "Aşıkpaşa, herkesin Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde, Anadolu’da Türkçe olarak 10 bin 600 beyitlik hacimli bir eser ortaya koymuştur. Türkçenin kültür, sanat ve devlet dili olmasında ciddi katkıları vardır" dedi.

Ahilik Müzesi’nin daha önce de ziyaretçi aldığını ancak yazma eserler sergisiyle birlikte bu ilginin ikiye katlandığını belirten Çetinkaya, serginin özellikle gençler için önemli bir kültürel kazanım olduğunu ifade etti.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hatice Demir, Ahilik Müzesi’nin kente kazandırılmış en iyi alanlardan biri olduğunu belirterek, "Kırşehir için çok değerli bir kazanım" diye konuştu.

Ayşegül Erebikli ise yazma eserler sayesinde Aşıkpaşa’yı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

(EÖ-AG-)

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde ziyaretçi sayısı iki katına çıktı