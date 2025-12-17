DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Yazma eserler sergi alanının açılmasıyla Kırşehir Ahilik Müzesi'ne ilgi arttı; ziyaretçi sayısı iki katına çıktı, gençler ve yerli ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:22
Kırşehir Ahilik Müzesi’nde Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde ziyaretçi patlaması: Sayı iki katına çıktı

Yazma eserler sergi alanı yoğun ilgi çekiyor

Kırşehir Valiliği himayesinde Ahilik Müzesi bünyesinde oluşturulan yazma eserler sergi alanı, hem yerli ziyaretçilerin hem de öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sergi alanının faaliyete geçmesiyle birlikte müzeye olan ilginin belirgin şekilde arttığı, ziyaretçi sayısının iki katına çıktığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, 13. yüzyılda Kırşehir’de doğan ve hayatının tamamını bu şehirde geçiren mutasavvıf ve şair Aşıkpaşa’nın Türk dili açısından önemine dikkat çekti.

Çetinkaya, "Aşıkpaşa, herkesin Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde, Anadolu’da Türkçe olarak 10 bin 600 beyitlik hacimli bir eser ortaya koymuştur. Türkçenin kültür, sanat ve devlet dili olmasında ciddi katkıları vardır" dedi.

Ahilik Müzesi’nin daha önce de ziyaretçi aldığını ancak yazma eserler sergisiyle birlikte bu ilginin ikiye katlandığını belirten Çetinkaya, serginin özellikle gençler için önemli bir kültürel kazanım olduğunu ifade etti.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hatice Demir, Ahilik Müzesi’nin kente kazandırılmış en iyi alanlardan biri olduğunu belirterek, "Kırşehir için çok değerli bir kazanım" diye konuştu.

Ayşegül Erebikli ise yazma eserler sayesinde Aşıkpaşa’yı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

(EÖ-AG-)

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde ziyaretçi sayısı iki katına çıktı

Kırşehir Ahilik Müzesi’nde ziyaretçi sayısı iki katına çıktı

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Güllü'nün Kardeşleri Yeğenleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
4
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
5
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
6
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
7
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi