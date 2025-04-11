Kırşehir Belediyesine Atık Su Deşarjı Nedeniyle 1.67 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edilmesi sebebiyle 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan gelen açıklamada, Kırşehir Belediye Başkanlığına ait atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtma sürecine tabi tutulmadan doğrudan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Bu durum üzerine ilgili yasal düzenlemelere dayanarak, Kırşehir Belediyesine para cezası kesildi. Ayrıca, sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden bu durum, çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Bakanlık, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edilmesi nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.