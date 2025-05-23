Kırşehir Cezaevi Personelinden 'Bozkırın Esintisi' Konseri

Kırşehir'de Cezaevi Personeli 'Bozkırın Esintisi' Programında Sahne Aldı

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları personelinden oluşan koro, "Bozkırın Esintisi" programında muhteşem bir konser verdi. Etkinlik, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Programda, kurum personelinden oluşan orkestra ile koro, yöresel türküler seslendirdi. İzleyicilerin ilgisini çeken türkü performansları, büyük beğeni topladı. Konserin ardından, Ceza İnfaz Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden oluşan ortak ritim grubu ve folklor ekibi gösterilerini sundu.

Ayrıca, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu da etkinlikte sahne alarak, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi Kırşehir'in unutulmaz sanatçılarının eserlerini seslendirdi.

Özel Bir Etkinlik

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Milletin emaneti olan zor bir vazifeyi ceza infaz kurumlarında yerine getiren personel ve onların aileleriyle yapılan bu etkinlik özel bir anlam taşıyor" diyerek, Kırşehir kültürünü yakından yaşama fırsatı bulduklarını belirtti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de programda emeği geçen savcılara, cezaevi idarecilerine, destek veren diğer kurumlara ve sahne alan personele teşekkür ederek, yapılan bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları personelinden oluşan koro, "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda konser veren ve kurum personelinden oluşan orkestra ile koro türküler seslendirdi.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları personelinden oluşan koro, "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda konser veren ve kurum personelinden oluşan orkestra ile koro türküler seslendirdi.