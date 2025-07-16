Kırşehir'de '15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı' Paneli Gerçekleşti

Kırşehir'de Din İstismarı Üzerine Panel Düzenlendi

Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu bir panel gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan panel, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamıştır. Panelin açılışında söz alan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletin kararlılığı ve cesaretiyle hain darbe girişiminin bertaraf edildiğine dikkat çekti.

Karahocagil, tarih boyunca dinin ilkeleri ve kutsalları üzerinden kitlelerin manipüle edildiğini ifade ederek, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, dinin, imanın ve samimiyetin nasıl istismar edildiğinin bir göstergesidir" dedi. Milli teşkilatlara sızan mihrakların devlete ihanet ettiğini vurgulayan Karahocagil, o gecenin toplumsal hafızada derin izler bıraktığını kaydetti.

Rektör, dini değerlerin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Dini değerlerin istismar edilmesi, sadece inanç dünyamıza değil, aynı zamanda toplumsal bütünlüğümüze ve geleceğimize yönelik bir tehdit oluşturur" şeklinde konuştu. 15 Temmuz’da yaşananların, bu istismarların nelere yol açabileceğinin acı bir örneği olduğunu belirtti.

Daha sonra, moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Murat Karakaya'nın yaptığı panelde, Dr. Öğr. Üyeleri Zübeyir Aslan ve İdris Sami Sümer konuşmacı olarak yer aldı. Programa, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu panel düzenlendi.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" konulu panel düzenlendi.