DOLAR
38,45 0,16%
EURO
43,64 0,18%
ALTIN
3.987,46 1,95%
BITCOIN
3.704.849,28 -1,77%

Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen polis kontrolünde 18 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:59
Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama sonucunda 18 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyona, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü bünyesindeki 16 ekip ve 42 personel katıldı.

Detaylı Denetim Gerçekleştirildi

Eş zamanlı olarak kentin çeşitli noktalarında düzenlenen denetimlerde toplam 607 kişi incelendi. Kontrol ve sorgulamalar sonucunda, 4 kişi vize ihlali yaparken, 14 kişi ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen olarak kayda geçti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kırşehir'de polisin yaptığı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler...

Kırşehir'de polisin yaptığı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Komutanı İbrahim Neşet İkiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Fatih'te Gecekonduda Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kacır: KKTC'yi Bilişim Adası Yapabiliriz
4
Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi, Harabeden Bilgi Yuvasına Dönüştü!
6
Karadağ'da Silahlı Saldırıda En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti
7
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu