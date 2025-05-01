Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama sonucunda 18 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyona, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü bünyesindeki 16 ekip ve 42 personel katıldı.

Detaylı Denetim Gerçekleştirildi

Eş zamanlı olarak kentin çeşitli noktalarında düzenlenen denetimlerde toplam 607 kişi incelendi. Kontrol ve sorgulamalar sonucunda, 4 kişi vize ihlali yaparken, 14 kişi ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen olarak kayda geçti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kırşehir'de polisin yaptığı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.