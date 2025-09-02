DOLAR
Kırşehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari B.U. Yakalandı

Kırşehir'de 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ilde 75 suç dosyasından aranan B.U., Kırşehir ve Mersin ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:38
Kırşehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari B.U. Yakalandı

Kırşehir'de 26 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari B.U. Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ilde 75 suç dosyası ile aranan B.U., Kırşehir ile Mersin emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Operasyon detayları

Olayda, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip görev aldı. Ekipler, Antalya, Samsun, Zonguldak, Batman, Tekirdağ, Bursa ve Adana'daki kayıtlara göre toplam 75 suç dosyası bulunan B.U.'nun yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüttü.

Takip sonucu hükümlünün kısa süre önce Mersin'e gittiği tespit edildi. Bir ikamette saklanan B.U., Kırşehir ve Mersin ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Yakalanma ve adli süreç

Operasyonda şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

B.U.'nun; "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık", "banka hesapları üzerinden dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

