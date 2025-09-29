Kırşehir'de Anne ve Babasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir Akpınar'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren ve iki akrabasını yaralayan Ö.K. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:37
Kırşehir'de Anne ve Babasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Anne ve Babasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Akpınar ilçesi Aşağıhomurlu köyünde yaşanan olayın ayrıntıları

Aşağıhomurlu köyünde, 27 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evde bulunan annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71)'yü bıçaklayarak öldürdü.

Olayın hemen ardından evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçakla yaralayan şüpheli, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçmak isterken olay yerinde, üzerinde bulunan suç aleti bıçak ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp 2 akrabasını yaralayan şüpheli...

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp 2 akrabasını yaralayan şüpheli tutuklandı.

