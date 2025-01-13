Kırşehir'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayati Tehlike Altında

Kırşehir Mucur'da Kaza: Devrilen Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir sürücü ağır yaralandı. Olay, M.E.E. (17) tarafından idare edilen 34 EBU 224 plakalı otomobilin, Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikametin duvarına çarparak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Müdahaleler

Kazada yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.