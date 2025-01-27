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Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı

Kırşehir’de durdurulan tır dorsesindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:13
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda, bir tırın dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde, bu kişilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Olay, insan kaçakçılığı iddialarıyla birleşince dikkatleri üzerine çekti.

Şüpheli Tutuğu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulama esnasında şüpheli bir tırı durdurdu. Şanlıurfa'dan İstanbul'a doğru ilerleyen tırın dorsesindeki 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, İran - Van sınırından ülkeye girdiği belirlendi.

Durum üzerine tırın sürücüsü E.T., insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin akabinde sınır dışı edildi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesinin ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit...

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit...

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

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