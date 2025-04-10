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Kırşehir'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Kırşehir'de, Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek dualar etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:20
Kırşehir'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Kırşehir'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ettiler.

Açıklamalar Üzerine Duygusal Anlar

Grup adına konuşan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar sonucunda 50 binden fazla masum insanın şehit olduğunu ve 115 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Erbaşı, yaşananların yalnızca bir savaş olmadığını, aynı zamanda planlı bir soykırım olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu saldırganlık sadece Gazze, Filistin, Lübnan, Suriye gibi komşu bölgelerle sınırlı kalmayacak; coğrafyamızın tamamına yayılacaktır. Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiği, sağlık çalışanlarının, basın mensuplarının, sivil savunma görevlilerinin, anne karnındaki bebeklerin, çocukların, kadınların, binlerce insanın canice şehit edildiği bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor," dedi.

Uykuya Mahkum Olmak

Yaşananların bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Erbaşı, "Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' sözü, bugün İslam aleminin kulaklarında çınlamalı," ifadelerini kullandı.

Destek Çağrısı

Kudüs'ün, ümmetin ilk kıblesi olduğunu belirten Erbaşı, zulme uğrayanlar için desteklerin sürdürülmesini istemekle kalmayıp, zalimlerin er ya da geç yaptıklarının cezasını çekeceğini dile getirdi.

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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