Kırşehir'de "Geleneksel Oyunlar Tırı" Çocuklarla Buluştu

Cacabey Meydanı'nda geleneksel oyun şenliği

Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organizasyonu olan "Geleneksel Oyunlar Tırı", Kırşehir'de çocuklarla buluştu. Etkinlik, Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırda gerçekleştirildi ve bölge çocuklarına geçmişin oyunlarını deneyimleme imkânı sundu.

Parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, alanda doyasıya eğlendi. Katılan çocuklar oyun alanlarını dolaşarak tüm etkinliklere katılmaya gayret gösterdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada geçmişin sıcak atmosferini taşıyan bu oyunların yeniden güncele taşındığını vurguladı. Çakmakçı'nın sözleri şöyle:

"Kültürümüzün ve geleneklerimizin en güzel örneklerinden mas güreşi, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi daha onlarca oyunu yeniden gördük. Geçmişten günümüze uzanan unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımız çocuklarımızla buluştu. İstiyoruz ki bu oyunlar küçük yavrularımızın hafızasında yer etsin, gönlünde yaşamaya devam etsin. Böylece kültürümüz nesilden nesile aktarılsın. 'Yarınlarımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe dolmaya geldik.' sloganıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, aynı zamanda kültürel mirasımızın değerini de bir kez daha ortaya koyuyor."

Etkinlik, geleneksel oyunların yaşatılması ve çocukların kültürel mirasla buluşması amacıyla düzenlenen çalışmaların önemli bir örneğini oluşturdu.

