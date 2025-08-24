Kırşehir'de Genci Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de Genci Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltında

Olayın Detayları

Bağbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., yanında bulunan bıçakla F.D.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.D., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.