Kırşehir'de Genci Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Bağbaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada E.Ç. (24), aralarında husumet bulunan F.D.'yi (18) bıçaklayarak öldürdü; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:03
Olayın Detayları

Bağbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., yanında bulunan bıçakla F.D.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.D., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

