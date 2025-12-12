Kırşehir'de Jandarma Otoban Çıkışında 78 Sentetik Hap Ele Geçirdi

Kırşehir'de düzenlenen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında Ankara-Kırşehir otoban çıkışında durdurulan bir araçta çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırşehir Otoban çıkışı mevkiinde rutin kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen T.K. idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte 78 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

