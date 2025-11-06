Kırşehir'de Kadın Çalıştayı: Kadına Şiddet Masaya Yatırıldı

Kırşehir'de Kadın Çalıştayı'nda kadına şiddet masaya yatırıldı

Çalıştayın hedefleri ve katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Çalıştayında, kamu kurumlarında görev yapan personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının toplumsal değeri ve ekonomik hayattaki yeri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çalıştaya kamu kurum temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, bir yıldır Kırşehir’de görev yapan Kadın Çığlığı ekibi aktif rol aldı ve uygulamadaki deneyimlerini paylaştı.

Serhan Akıllı, 'Kadın Çığlığı' ekibinin büyümeye başladığını ve çalıştayda görev almanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Ekip, katılımcılara kadın mağdurlara hızlı destek sağlama mekanizmalarını anlatarak, yerel işbirliklerini güçlendirme çağrısı yaptı ve sahada koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

