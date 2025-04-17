Kırşehir'de MEB AKUB Ekibinden Gerçeği Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı

Kırşehir'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nin (AKUB) Kırşehir ekibi, deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat, Güldiken Mahallesi'ndeki AFAD eğitim sahasında gerçekleştirildi ve 90 kişilik ekip katılım sağladı.

Gerçekçi Senaryo ile Tatbikat

Tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremde enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması amacıyla önlemler alındı. Depremin ilk dakikalarından itibaren ekiplerin olay yerine sevk edilmesi ile hasar gören binalardaki beton bloklar, gerekli ekipmanlarla kırılarak yaralıların tahliye işlemleri yapıldı.

Tatbikatta yaralıları canlandıran personelin kostüm, makyaj ve oyunculuk yetenekleri ise gerçeği aratmadı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, hem Kırşehir'de hem de diğer illerde olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.

Vali Demiryürek'ten Övgü

Vali Demiryürek, MEB AKUB Kırşehir ekibinin başarılı tatbikatını kutlayarak şu bilgileri paylaştı: "MEB AKUB bünyesinde 90 MEB personelimiz mevcut. Bunlardan 31'i hafif kentsel arama kurtarma ekibi, 25'i barınma alanında, 34'ü ise psikososyal destek konusunda eğitim alıyor. Ülkemizin her yerinde milletin emrinde olma amacıyla hazırlıklarımız sürüyor."

Gelecek Hedefler

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise devam eden akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgi vererek, takımın daha önce Malatya, Hatay ve İskenderun'da görev aldığını belirtti. AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ise Kırşehir ekibinin, barınma, arama kurtarma ve psikososyal destek konularında tüm akreditasyonları tamamlayan ilk il olmayı hedeflediğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB), Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Güldiken Mahallesi'ndeki AFAD eğitim sahasında yapılan tatbikata, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 90 kişilik MEB AKUB ile AFAD personeli katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB), Kırşehir ekibi tarafından deprem sonrası enkaz arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Güldiken Mahallesi'ndeki AFAD eğitim sahasında yapılan tatbikata, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 90 kişilik MEB AKUB ile AFAD personeli katıldı.