Kırşehir'de Muharrem Ertaş Kabri Başında Anıldı: 41. Yılında Mevlid ve Lokma

Kırşehir'de Muharrem Ertaş Kabri Başında Anıldı

Bozlak ustası ve merhum Neşet Ertaş'ın babası, Anadolu Abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden Muharrem Ertaş, vefatının 41. yılında anıldı.

Anma ve Mevlid

Birol Ertaş ve aile bireyleri, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretin ardından anma kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yaygın Katılım ve Lokma Dağıtımı

Anmaya katılanlar ve vatandaşlar için anma etkinliği kapsamında Cacabey Meydanı'nda merhum için lokma dağıtıldı.

