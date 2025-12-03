Kırşehir'de Muharrem Ertaş Kabri Başında Anıldı: 41. Yılında Mevlid ve Lokma

Bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 41. yılında Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı; Mevlid okutuldu ve Cacabey Meydanı'nda lokma dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:08
Kırşehir'de Muharrem Ertaş Kabri Başında Anıldı: 41. Yılında Mevlid ve Lokma

Kırşehir'de Muharrem Ertaş Kabri Başında Anıldı

Bozlak ustası ve merhum Neşet Ertaş'ın babası, Anadolu Abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden Muharrem Ertaş, vefatının 41. yılında anıldı.

Anma ve Mevlid

Birol Ertaş ve aile bireyleri, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretin ardından anma kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yaygın Katılım ve Lokma Dağıtımı

Anmaya katılanlar ve vatandaşlar için anma etkinliği kapsamında Cacabey Meydanı'nda merhum için lokma dağıtıldı.

BOZLAK USTASI VE MERHUM NEŞET ERTAŞ'IN BABASI MUHARREM ERTAŞ, ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA...

BOZLAK USTASI VE MERHUM NEŞET ERTAŞ'IN BABASI MUHARREM ERTAŞ, ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?