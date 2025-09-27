Kırşehir'de Ö.K. Anne ve Babasını Bıçaklayıp 2 Akrabasını Yaraladı

Olayın Detayları

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyü'nde, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev içinde anne ve babasını bıçaklayan şüpheli, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçaklayarak yaraladı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan akrabalar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

