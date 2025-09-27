Kırşehir'de Ö.K. Anne ve Babasını Bıçaklayıp 2 Akrabasını Yaraladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Aşağıhomurlu köyünde Ö.K. (37), tartıştığı anne ve babası A.Ö. ve N.Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü; 2 akraba yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:47
Kırşehir'de Ö.K. Anne ve Babasını Bıçaklayıp 2 Akrabasını Yaraladı

Kırşehir'de Ö.K. Anne ve Babasını Bıçaklayıp 2 Akrabasını Yaraladı

Olayın Detayları

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyü'nde, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev içinde anne ve babasını bıçaklayan şüpheli, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçaklayarak yaraladı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan akrabalar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı. İhbar...

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı. İhbar...

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı