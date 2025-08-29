DOLAR
Kırşehir'de 'Terörsüz Türkiye' Süreci 16 İlin Şehit Ailelerine Anlatıldı

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen programda 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında bilgilendirildi; yetkililer sürecin hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:16
Kırşehir'de 'Terörsüz Türkiye' Süreci 16 İlin Şehit Ailelerine Anlatıldı

Kırşehir'de 'Terörsüz Türkiye' Süreci Şehit Ailelerine Anlatıldı

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programda 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Demiryürek: Devletin iradesi ve şehitlere vefa

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, törende yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ülkenin huzur ve güven içinde yaşama şansına sahip olduğunu belirtti. Demiryürek, "Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve kahraman gazilerimizin mücadelesini onurlandırmak için devletimiz iradesini ve kararlılığını en üst seviyede ortaya koymaktadır. Bizler Kırşehir'de şehit ve gazi ailelerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, devletimizin sıcaklığını ve büyüklüğünü hissettirmeye azami gayret ediyoruz. Biliyoruz ki onların duası bizim alabileceğimiz en büyük güç kaynaklarından bir tanesidir." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Şahin: Hedef silahların bırakılması

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Terörsüz Türkiye"nin yeni bir çözüm süreci olmadığını, amacın terör örgütü PKK ve bileşenlerinin silah bırakması olduğunu vurguladı. Şahin, "Terörsüz Türkiye, terör örgütünün kendisini lağvetmesidir, Türkiye'de terör örgütünün kökünün kazınmasıdır. Suriye başta olmak üzere, yakınımızdaki ülkelerde terör örgütü uzantılarının yer bulamamasıdır 'Terörsüz Türkiye', yani aynı zamanda terörsüz bölge demektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, ayrıca "Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ülkenin aleyhine iş olmaz, Türk devletinin de aleyhine, şehitlerin, şehit ailelerinin de aleyhine bir şey olmaz, şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasına da aleyhine bir şey olmaz. Bunu elinizi yüreğinize koyun o şekilde hareket edin." diye konuştu.

Geçmişten gelen kardeşlik bağlarına atıf yapan Şahin, "'Terörsüz Türkiye' Selahaddin Eyyübi'dir, Yavuz Sultan Selim'dir, İmam-ı Azam'dır. 'Terörsüz Türkiye' Malazgirt'tir, bunu çok iyi okumamız gerekiyor. Onun için geçmiş dönemde büyüklerimiz, bizim kardeşliğimizi mayalamışlar. Şimdi de tekrar mayalanma ve tazeleme sürecidir. Malazgirt'te yoğrulan Türk Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesidir." dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektuba ilişkin olarak da, "Ne diyor orada, 'Pazarlık yok, müzakere yok'. Türkiye'nin iradesinden ödün verilmesi değildir 'Terörsüz Türkiye'. Bunun odak noktası belli, terör örgütünün silahlarını bırakmasıdır, bu süreci izleyen devlet kurumlarının da kalben mutmain olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Program katılımcıları ve soru-cevap

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan da katıldı. Konuşmaların ardından 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları sürece ilişkin soru ve cevaplarını yöneltti.

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına "Terörsüz Türkiye" süreci...

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından bir otelde şehit yakınları ve gazilerle yönelik program düzenlendi. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (ortada) de yer aldı.

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına "Terörsüz Türkiye" süreci...

