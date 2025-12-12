Kırşehir'de Ters Yönde Seyreden Sürücü Yakalandı

Olayın Detayı

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde ters yönde ve süratli şekilde ilerleyerek diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı takip sonucu sürücü kısa sürede yakalandı.

İşlem ve Para Cezası

Yakalanan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ters yönde seyretmekten toplam 12 bin TL para cezası uygulandı.

