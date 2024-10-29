Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Trajik Olay
Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir trafik kazası sonucu özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kaza Detayları
Alınan bilgilere göre, S.İ.G. (22) adlı kişinin kullandığı 40 ABL 191 plakalı otomobil, Mucur kara yolu kenarında ulaşım aracı bekleyen Onur Ü. (26) isimli gence çarptı.
Olay ve Sonrası
Çarpmanın etkisiyle savrulan Onur Ü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Elvin Buğra Arslan Öğrenci Yurdu'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ü.'nün, mesai saatini tamamladıktan sonra evine dönmek için kara yolu kenarında beklediği öğrenildi.
Onur Ü.'nün cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.