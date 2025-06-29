Kırşehir'de Türk Dünyası Uyanışı: Kürşad Zorlu'nun Vurguları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırşehir'de yaptığı konuşmayla Türk dünyasının önemine dikkat çekti. Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolar milli hasılasıyla artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır" dedi.

Güçlü Liderlik ve Dış Politika

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda düzenlenen 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu'na katılan Zorlu, farklı coğrafyalarda yaşanan kaoslara rağmen Türkiye'nin tutarlı bir dış politikayla bölgesinde güvenilir bir konuma yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, savunma sanayisinde millilik oranının %80 seviyesine ulaştığını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı ve İşbirliği

Zorlu, 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı adını alarak güç birliği sağladığını belirtti. Türkiye ile birlikte 7 Türk devleti'nin, uluslararası arenada ekonomik anlamda önemli bir birliktelik oluşturma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kırşehir'e yapılan yatırımlardan bahseden Zorlu, kentteki tüm projelere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından gelen Türkmenlere teşekkür ederek birlik mesajı verdi.

Önemli İsimler ve Tarihsel Vurgular

Demiryürek, "Ahi Evran'dan Aşıkpaşa'ya, Cacabey'den Neşet Ertaş'a bu topraklar Türklük için çok kıymetli isimler yetiştirmiştir" diyerek, bu toprakların manevi değerine dikkat çekti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da etkinlikte yer aldı. Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş tarafından konuşmacılara hediyeler takdim edildi. Katılımcılar, Türkmen geleneğine ait ürünleri inceledi ve Zorlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kırşehir'de 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu düzenlendi. Toy öncesine öncesinde Ankara Caddesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (sağ 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (sağ 3), AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan (sağ 2) ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırşehir'de 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu düzenlendi. Toy öncesine öncesinde Ankara Caddesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (sağ 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (sağ 3), AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan (sağ 2) ve çok sayıda vatandaş katıldı.