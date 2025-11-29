Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 527 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Çiçekdağı girişinde durdurulan araçta 527 sentetik hap ele geçirildi; O.S. tutuklandı, Ö.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:37
Operasyon Detayları

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli sürdürülen çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Çiçekdağı ilçe girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.E. ve O.S. adlı şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 527 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ö.E. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

