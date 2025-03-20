Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyona Dron ve Narkotik Köpekleri Destek Verdi

Operasyona, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle çok sayıda personel katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.E, İ.I, G.K, N.G, E.Ü, H.H, R.K. ve O.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ö., serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve hakimlik tarafından tutuklandılar.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.