Kırşehir'de Uzmanlardan Uyarı: Soğuk Havada Bağışıklığı Güçlendirin

Kırşehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte uzmanlar, soğuk havalara karşı bağışıklığın güçlendirilmesi konusunda aileleri uyardı.

Uzmanlardan beslenme ve korunma önerileri

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Çağla Begüm Yıldırım, soğuk havalarda enfeksiyon hastalıklarının özellikle çocuklarda daha sık görüldüğünü belirterek ailelere dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Yıldırım, "Havalar soğudu ve gribal enfeksiyon artışları yaşanmaya başlandı. Özellikle çocuklarda enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi çok önemli. Çocukların beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri gerekir." dedi.

Yumurta sarısı, kabak, havuç gibi mevsim sebze ve meyvelerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım; yeterli su tüketimi ile en az 9 saat uyku'nun ve paketli gıdalardan uzak durulmasının gripten korunmada önemli olduğunu belirtti.

Aşı talebinde artış ve tedarik sorunu

Aksaray - Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hande Arıkan Atak da grip aşısına yönelik talebin arttığını ifade ederek durumu şöyle aktardı:

"Geçen yıl talep edilen aşı miktarı kullanımın altında kalınca bu yıl vatandaşların talebi beklentinin üzerine çıktı. Talebin bir anda artması nedeniyle aşı tedarikinde sıkıntı oluştu."

Uzmanlar, bu önerilere uymanın özellikle çocukların sağlığını korumada önem taşıdığını vurguluyor.

