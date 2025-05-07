Kırşehir’de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Kırşehir Belediyesi, ülke geneline öncülük edecek yeni bir katı atık projesi duyurusunda bulundu. Çevre bilincini artırmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve aynı zamanda yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu projede, belirli miktarda geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri dağıtılacak. "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla başlatılan proje, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Geri Dönüşüme Destek Projesi

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kampanya kapsamında, geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Kırşehirli vatandaşlara özel bir teklif sunuldu. 21-30 Nisan tarihleri arasında, 40 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik veya metal) getiren her vatandaşa, bu katkılarının karşılığında yerli tohumlardan üretilmiş sebze fideleri hediye edilecek. Atıklarını teslim eden vatandaşlar, aldıkları belge ile fide teslim noktasına giderek kendi fidelerini alabilecekler.

Fide Dağıtımları Başladı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür kampanyaların önemine dikkat çekti. Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak ‘Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir’ diyerek başlattığımız fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek," dedi.

Projenin geri dönüşüm malzemesi toplama aşaması 21-30 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Fide dağıtımları, 6 Mayıs Salı günü itibarıyla başlayacak ve 9 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Fidelerini almak isteyen vatandaşların, Terme Caddesi eski Sanayi üzeri, eski Gasilhane alanı (Yenice Mahallesi 332. Sokak No: 2) adresine gitmeleri gerekiyor.