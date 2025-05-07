DOLAR
38,64 0%
EURO
43,82 0,45%
ALTIN
4.205,12 1,16%
BITCOIN
3.715.080,84 -1,53%

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Kırşehir Belediyesi, geri dönüşüm için atık getirenlere ücretsiz sebze fideleri veriyor. Proje, çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 13:56
Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Kırşehir’de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Kırşehir Belediyesi, ülke geneline öncülük edecek yeni bir katı atık projesi duyurusunda bulundu. Çevre bilincini artırmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve aynı zamanda yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu projede, belirli miktarda geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri dağıtılacak. "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla başlatılan proje, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Geri Dönüşüme Destek Projesi

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kampanya kapsamında, geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Kırşehirli vatandaşlara özel bir teklif sunuldu. 21-30 Nisan tarihleri arasında, 40 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik veya metal) getiren her vatandaşa, bu katkılarının karşılığında yerli tohumlardan üretilmiş sebze fideleri hediye edilecek. Atıklarını teslim eden vatandaşlar, aldıkları belge ile fide teslim noktasına giderek kendi fidelerini alabilecekler.

Fide Dağıtımları Başladı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür kampanyaların önemine dikkat çekti. Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak ‘Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir’ diyerek başlattığımız fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek," dedi.

Projenin geri dönüşüm malzemesi toplama aşaması 21-30 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Fide dağıtımları, 6 Mayıs Salı günü itibarıyla başlayacak ve 9 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Fidelerini almak isteyen vatandaşların, Terme Caddesi eski Sanayi üzeri, eski Gasilhane alanı (Yenice Mahallesi 332. Sokak No: 2) adresine gitmeleri gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor
2
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor
3
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler
4
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı
5
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti
6
Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı
7
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!