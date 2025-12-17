DOLAR
Kırşehir'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir'de Özbağ girişinde düzenlenen yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi; B.S. tutuklandı, K.A., V.G. ve F.G. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:32
Kırşehir'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Kırşehir'de yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama ve bulgular

Edinilen bilgiye göre, devlet karayolu Özbağ girişi mevkiinde ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ve soruşturma

Olayla bağlantılı olarak K.A., V.G. ve F.G. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan; B.S. hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Adli makamlara sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

