Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı

Kırşehir'de yükümlüler 8 okulun bakım ve boyasını tamamladı

Kırşehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, 8 okulun boya, badana, bakım ve temizlik çalışmalarını yaparak okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı.

Protokol ve eğitim

Çalışma, Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 13 yükümlü için sentetik boya kursu açıldı.

Yükümlüler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerden aldıkları derslerin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul binalarında uygulamalı çalışma yürüttü.

Çalışmanın kapsamı ve amaç

Yükümlüler kent merkezi ile ilçelerde yer alan okullarda boya, badana, bakım ve temizlik işlerini gerçekleştirdi. Projenin hedefi, kursla katılımcıların mesleki gelişimini desteklemek ve kamuya faydalı işlerde görev alan yükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlamaktır.

Geçen yıl de Kırşehir'de 5 okulda bakım çalışması yapılmıştı.