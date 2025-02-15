Kırşehir'de Zincirleme Kazada Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de İşçi Servisi Zincirleme Kazada 5. Kayıp

Kırşehir'de 6 Ocak tarihinde yaşanan zincirleme trafik kazası, trajik sonuçlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Olayda yaralanan ve 41 gün boyunca tedavi gören Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, hayat savaşını kaybederek 5. fatalite haline geldi.

Olayın Ayrıntıları

Kırşehir-Kaman kara yolu, Karakurt köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Mustafa H. yönetimindeki işçi servisi ve iki otomobil çarpışmıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında, serviste bulunan Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Adıyaman bulunuyordu. Toplamda 21 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan biri olan Haydar Ali Muhammed de kazadan bir gün sonra, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni ve Aileye Teslim

Favziyeh Alviye'nin cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazanın ardından aileler büyük bir acı yaşarken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.