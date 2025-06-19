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Kırşehir'deki Ortaokul Öğrencileri Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, gastronomi serasında ürettikleri ürünlerle turşu yapımını öğreniyor. Eğitimler eğlenceli ve öğretici geçiyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:02
Kırşehir'deki Ortaokul Öğrencileri Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor

Kırşehir'de Öğrenciler Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor

Kırşehir'de, ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu yapma deneyimi yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlayan zanaat atölyeleri, öğrencilere öğretici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Okulun bahçesindeki gastronomi serasında, kendileri ürünleri toplayan öğrenciler, doğal ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor. Okul Müdürü Esa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki 7 ve 8. sınıf öğrencilerine serada yetiştirdikleri ürünlerle turşu yapımını öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

Şahin, öğrencilerin aldıkları eğitimler sayesinde üretimi eğlenceli bir şekilde öğrenip, geleneksel ve yöresel lezzetleri ailelerine taşımayı öğrendiklerini ifade etti. "Bahçemizde yetiştireceğimiz ahududu ve böğürtlenlerimiz olgunlaştığında reçel yapımını da öğreteceğiz. Çocuklar, turşuları zevkle yaptılar ve artık ailelerine önemli katkı sağlayacaklardır," dedi.

Öğretmen Ahmet Güveli ise öğrencilerin geleneksel lezzetleri öğrenmelerinin önemi üzerinde durdu.

Öğrencilerden Almina Melek İnce, ilk kez turşu yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ailemle yapmadım ama izlemiştim, ilk kez burada yaptım. Bundan sonra turşu yapmayı öğrendiğim için arkadaşlarıma da bu deneyimimi anlatacağım," dedi.

Elif Çulha ise eğitimler sayesinde yeni şeyler öğrenerek, bu sene evlerinin turşusunu yapmasına yardımcı olacağını ve turşunun tadını merakla beklediğini ifade etti. Beray Özendi ise turşu yapmanın farklı ve eğlenceli olduğunu aktararak, salatalık, havuç, sarımsak, maydanoz, sirke ve tuz kullanarak turşu yaptıklarını söyledi.

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı...

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyeleri, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdürüyor. Okulun bahçesinde bulunan gastronomi serasında yetiştirilen ürünleri kendileri toplayan öğrenciler, doğal ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor.

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı...

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyeleri, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdürüyor. Okulun bahçesinde bulunan gastronomi serasında yetiştirilen ürünleri kendileri toplayan öğrenciler, doğal ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor.

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