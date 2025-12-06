Kırşehir Uzun Çarşısı'nda Kışa Hazırlık: Bitki Çayı Talebi Artıyor

Kırşehir Uzun Çarşısı'nda soğuk havalara yönelik bitki çayı ilgisi arttı

Kış mevsimi yaklaşırken Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısındaki baharatçılarda bitki çayı alışverişi yoğunlaştı. Esnaf, halkı kışı daha kolay atlatmak için doğal ürünlere yönelmeleri konusunda uyarıyor.

Baharatçılar bağışıklık için uyarıyor

Uzun Çarşı'da esnaflık yapan baharatçı Ünsal Gümüş, hastalıkları önlemede ve belirtileri hafifletmede bazı doğal ürünlerin etkili olduğunu belirtti. Gümüş, 'Kış gelmeden önce zencefil, zerdeçal ve çeşitli bitki çaylarını öneriyoruz. Biz kendimiz de kullanıyoruz, vatandaşlara da tavsiye ediyoruz. Hastalandığımızda kullanmak önemli ama bitki çaylarını kış gelmeden önce düzenli tüketmenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Vatandaşların tercihi: düzenli ve doğal kullanım

Uzun Çarşı'da alışveriş yapan Ahu Işık ise doğal ürünlerin sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Işık, 'Hasta olmamak için ıhlamur çayı içiyorum. Faydalarını da görüyorum. İnsanların düzenli kullanımı önemli' ifadelerini kullandı.

Baharatçılarda mevsimine göre tüketilen ürünler arasında karanfil, zerdeçal, rezene, adaçayı, ıhlamur ve kekik gibi seçenekler öne çıkıyor.

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRŞEHİR’İN TARİHİ UZUN ÇARŞISI’NDA BULUNAN BAHARATÇILAR, VATANDAŞLARA BİTKİ ÇAYI TÜKETİMİ KONUSUNDA ÖNERİLERDE BULUNDU.