Kırşehir Uzun Çarşısı'nda Kışa Hazırlık: Bitki Çayı Talebi Artıyor

Kırşehir Uzun Çarşısı'ndaki baharatçılar, kış öncesi bağışıklığı desteklemek için zencefil, zerdeçal ve çeşitli bitki çaylarını öneriyor; vatandaşlar düzenli kullanımı vurguluyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:07
Kırşehir Uzun Çarşısı'nda Kışa Hazırlık: Bitki Çayı Talebi Artıyor

Kırşehir Uzun Çarşısı'nda soğuk havalara yönelik bitki çayı ilgisi arttı

Kış mevsimi yaklaşırken Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısındaki baharatçılarda bitki çayı alışverişi yoğunlaştı. Esnaf, halkı kışı daha kolay atlatmak için doğal ürünlere yönelmeleri konusunda uyarıyor.

Baharatçılar bağışıklık için uyarıyor

Uzun Çarşı'da esnaflık yapan baharatçı Ünsal Gümüş, hastalıkları önlemede ve belirtileri hafifletmede bazı doğal ürünlerin etkili olduğunu belirtti. Gümüş, 'Kış gelmeden önce zencefil, zerdeçal ve çeşitli bitki çaylarını öneriyoruz. Biz kendimiz de kullanıyoruz, vatandaşlara da tavsiye ediyoruz. Hastalandığımızda kullanmak önemli ama bitki çaylarını kış gelmeden önce düzenli tüketmenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Vatandaşların tercihi: düzenli ve doğal kullanım

Uzun Çarşı'da alışveriş yapan Ahu Işık ise doğal ürünlerin sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Işık, 'Hasta olmamak için ıhlamur çayı içiyorum. Faydalarını da görüyorum. İnsanların düzenli kullanımı önemli' ifadelerini kullandı.

Baharatçılarda mevsimine göre tüketilen ürünler arasında karanfil, zerdeçal, rezene, adaçayı, ıhlamur ve kekik gibi seçenekler öne çıkıyor.

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRŞEHİR’İN TARİHİ UZUN ÇARŞISI’NDA BULUNAN BAHARATÇILAR, VATANDAŞLARA BİTKİ...

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRŞEHİR’İN TARİHİ UZUN ÇARŞISI’NDA BULUNAN BAHARATÇILAR, VATANDAŞLARA BİTKİ ÇAYI TÜKETİMİ KONUSUNDA ÖNERİLERDE BULUNDU.

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRŞEHİR’İN TARİHİ UZUN ÇARŞISI’NDA BULUNAN BAHARATÇILAR, VATANDAŞLARA BİTKİ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi