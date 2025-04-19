Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırşehir'de Birleşen Sağlık Çalışanları

Kırşehir ve Sivas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepkiler büyüyor. Kırşehir'de, Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyarak Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Salih Ceylan, burada yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet dileyerek, “Bugün, zulmün her türlüsüne karşı duruş sergilemek için toplandık” dedi. Ceylan, çocuklara yönelik savaşların yarattığı dehşeti vurgulayarak, “Korkarım İsrail, Gazze'den önce bizi işgal etmiş olmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirtti.

Programda, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy gibi önemli isimler de yer aldı.

Sivas'ta İHH'dan Güçlü Mesajlar

Sivas'ta ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başladı ve kent meydanında son buldu. Katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Sivas İHH İl Başkanı Efe Zileli, yaptığı açıklamada, “Vicdanı ölmemiş insanlara teşekkür ediyoruz. Burada olmamızın nedeni, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmektir.” dedi. Zileli, Gazze'deki bebeklerin hatırına seslenerek, “Meydanlara çıkmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kırşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Kırşehir Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, ellerindeki Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Kırşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Kırşehir Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, ellerindeki Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.