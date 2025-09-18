Kırşehir Yaylaözü'nde Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü

Kırşehir'in Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde R.K. (63) ve eşi E.K. (62), evlerinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:41
Olayın Detayları

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde, ikametlerinden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine gidildi.

Evde yapılan incelemede, R.K. (63) ve eşi E.K. (62)'nin silahla yaralanmış halde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalede her iki kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

