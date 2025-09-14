Kırşehirli Dernekler Federasyonu'ndan 2025 Aile Yılı'na Özel Genç Çiftlere Destek

Kırşehirli Dernekler Federasyonu'ndan 2025 Aile Yılı'na Özel Destek

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik bir evlilik destek projesi başlattı. Proje; beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarında indirim fırsatları sunuyor ve genç çiftlerin ev kurma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

İlk çift salonda evlendi

Projeden faydalanan ilk çift Hatice Ata ve Alperen Seçkinoğulları, kentteki bir salonda gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Federasyon yönetimi çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Federasyondan destek detayları

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira kredi imkanı sağladığını hatırlattı.

Gökçınar, federasyonun Gençlik Kolları bünyesinde geliştirilen farkındalık projesi kapsamında, gençlik kollarındaki arkadaşların evlenmeleri durumunda federasyona bağlı iş insanlarının mağazalarından alacakları ürünlerde peşin fiyat üzerinden %15 indirim uygulanacağını açıkladı. Ayrıca evlenen gençlik kolları üyelerine birer altın takdim edileceği belirtildi.

Sürdürülebilir destek ve hedefler

Gökçınar, doğurganlık oranlarının düştüğüne dikkat çekerek, aile nüfusunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı: "Güçlü bir aile, güçlü bir toplumdur." Federasyon, gençlik kollarındaki tüm arkadaşlarına aynı desteği vermeyi ve bu desteği sürdüreceğini duyurdu.

Federasyonun çocuk sahibi olma teşvikine ilişkin uygulaması da paylaşıldı: Bir çocuğu olanlara 1 altın, iki çocuğu olanlara 2 altın, üç çocuğu olanlara 3 altın hediye edilecek.

Sivil toplum kuruluşlarına çağrı

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Hacı Salih Dalgalı, projenin örnek olmasını dileyerek, tüm sivil toplum kuruluşlarını gençlere destek olacak yeni projeler geliştirmeye davet etti.

Gelin Hatice Ata, federasyonun desteğinin ilk çifti olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Diğer çiftlere de aynı desteklerin yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde indirim fırsatlarının da bulunduğu evlilik desteğine yönelik proje başlattı. Projeden faydalanan ilk çift Hatice Ata ve Alperen Seçkinoğulları, kentteki bir salonda yapılan düğün merasimiyle evlendi.