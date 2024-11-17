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Kış Aylarında Kimsesizler İçin Yeni Genelge Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta kalan kimsesizlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için genelge gönderdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:30
Kış Aylarında Kimsesizler İçin Yeni Genelge Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Önemli Genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış döneminde sokakta kalan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önemli bir genelge yayımladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge, 81 il valiliği, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırıldı.

Kimsesizlerin Tespiti ve Destek Süreci

Genelge çerçevesinde, kış aylarında sokakta yaşayan kimsesizlerin, evsiz ve mekansız kişilerin tespiti yapılacak. Sıfır barınma hedefi ile yola çıkan bakanlık, il ve ilçelerde evsizlerin durumu yakından takip edilecek.

Barınma ve İhtiyaç Destekleri

Belirlenen kimsesizler için barınma imkanı kamu misafirhaneleri ve oteller aracılığıyla sağlanacak. Bu süreçte, kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca, gerekli görülen hallerde psikolojik destek de sunulacak.

Böylece, kış aylarında sosyal destek projeleri sayesinde sokakta kalan kimsesizler için anlamlı bir adım atılmış olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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