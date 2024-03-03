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Kış son vuruşunu yapıyor: Bahar havasından sonra soğuk hava alarmı! İşte il il hava durumu

Batı bölgelerinde geçen hafta yaşanan ılık ve güzel hava, yerini soğuğa teslim edecek. Pazar günü ülke genelinde sıcaklık 4-5 derece azalacak, yeni hafta ise daha da soğuk olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerdeki hava tahminleri…

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:11
Kış son vuruşunu yapıyor: Bahar havasından sonra soğuk hava alarmı! İşte il il hava durumu

Son meteorolojik verilere göre ülkemizin büyük bölümü parçalı ve aralıklı çok bulutlu olacak, Marmara’nın güneydoğusu, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı ve (Ordu dışında) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç bölgeleri ile Adana’nın batısı, Mersin’in doğusu yağmur ve sağanak yağış alacak. Doğu bölgelerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ riski olduğu da belirtiliyor.

hava durumu

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

İç bölgelerde hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek, ancak ülke genelinde sıcaklık mevsim ortalamalarının üstünde kalmaya devam edecek.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da bulutlar hakim, yağış ise az. Ankara’da ise öğlen saatlerinde yağmur bekleniyor. İstanbul ve Ankara 13, İzmir 16, Bursa 14, Antalya 19 derece sıcaklık gösterecek. Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç yapacak. Marmara’da pazar günü hava bulutlu, güneşli anlar nadir, yağış ise zayıf. Sıcaklık 12-13 derece civarında olacak. Pazartesi ise güneş yüzünü daha çok gösterecek.

hava durumu

İç Anadolu’da bulutlar var, iki gün boyunca yağış Sivas-Kayseri bölgesinde daha fazla, Konya çevresinde ise az olacak. Sıcaklık 10-13 derece arasında değişecek. Yeni hafta ise daha soğuk olacak Ege’de rüzgarlar azalıyor, bu yüzden bulutların yanında, sis de görülecek. Sıcaklık bir miktar azalıyor, Muğla 16, Manisa 15, Afyon 12, Bodrum bulutlu 17 derece. Bölgede pazartesi hava az bulutlu olacak.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü zaman zaman bulutlu. Diyarbakır ve Adıyaman civarında yağmur yağma ihtimali var. Adana 21, Hatay 15, Gaziantep 11, Diyarbakır 9 derece sıcaklık gösteriyor. Salı günü Akdeniz bölgesine şiddetli yağış girebilir. Karadeniz’de yağmur etkisini artırıyor. Kastamonu, Samsun, Tokat, Ordu hattında daha yoğun. Pazar günü bölgede hava soğuyor, Zonguldak 9, Bolu ve Samsun 13, Trabzon 14 derece olacak. Doğu Anadolu’da bulutlar artıyor, Erzurum 6, Malatya 16 derece.

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