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Kış sonunda geliyor: İstanbullulara sağanak yağış uyarısı!

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Kış sonunda geliyor: İstanbullulara sağanak yağış uyarısı!
Kasım ayı geldiğinde yağışlı havalar kendini göstermeye başlar. Yarından itibaren ise özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, İstanbul halkı için "sarı kod" uyarısı yapıldı. İstanbul Valisi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sel, su baskını, yıldırım çarpması, lokal dolu, yağmur yağdığında kuvvetli rüzgar, trafikte aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor."

Kasım ayı başında Türkiye yağışlı havanın etkisinde kaldı. Özellikle bugün ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların etkili olması beklenmekte. Yağışlı havanın özellikle Batı bölgede etkili olacağı bilinirken, Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayanların su baskınlarına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İstanbullulara sağanak yağış uyarısı!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği'nden hava koşullarıyla ilgili "sarı" kodlu uyarısı yayınlandı. Valilik açıklamasında, yağışlı havanın tüm kenti etkileyeceğini belirtilerek,"Yerel yağışlar, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle su baskını, su baskını, yıldırım çarpması, gibi olumsuzluklara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor." denildi.

İstanbullulara sağanak yağış uyarısı!

İstanbul Valisi'nin açıklaması şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri çerçevesinde 02.11.2023 ünü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü şeklinde sağanak yağış beklenmekte. Su baskını, su baskını, yıldırım çarpması, lokal dolu, yağmur sırasında kuvvetli rüzgar, trafikte aksama gibi olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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