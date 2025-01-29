Kış Uykusuna Yatamayan Kardeş Ayılar "Efe" ve "Ege" Huzursuz

Konya'daki Kardeş Ayılar Kış Uykusunu Bekliyor

Konya Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklıkların yükselmesi ve küresel ısınmanın etkileri nedeniyle kış uykusuna yatamıyorlar. Doğadan yaralı olarak getirilen bu iki ayı, 3 yıldır özel olarak oluşturulan alanlarda bakılmaktadır.

Özel Bakım ve Hijyen

Merkez, ayıların konforu ve yaşam alanlarının hijyenine büyük önem veriyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış aylarında kapalı alanda mağaraya benzer bir mekanda bulunuyorlar. Ancak, mevsim sıcaklığının normallerin üzerinde olması nedeniyle bu dönem içinde kış uykusuna geçemiyorlar.

Veteriner Hekimden Açıklamalar

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayıların, merkeze 1,5 haftalıkken getirildiklerini ve özel bakımla büyütüldüklerini" aktardı. Akbalcı, "Rehabilitasyon süreci devam eden ayılarımızın beslemeleri, uzman sağlık ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Kış uykusuna yatmaları için sert kış şartları gerekiyor. Ancak, sıcak havalar düzenlerini olumsuz etkiliyor," ifadelerini kullandı.

İlginç Tepkiler ve Beslenme Sorunları

Akbalcı, ayıların uyumak istedikleri halde uyuyamadıkları için ilginç tepkiler verdiklerini belirtti. "Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar. Geçtiğimiz hafta besleme yaptığımızda gıdaya gelmediklerini gördük. Yaptığımız muayenede herhangi bir sağlık problemleri olmadığını, yalnızca uyumak istediklerini tespit ettik," dedi. Genellikle bal ve armut gibi yiyecekleri severken, bu dönemde ona bile ilgi göstermediklerini ifade etti.

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel ısınmanın etkisiyle yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamıyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekanda mağaraya benzetilen alanda kalıyor.

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel ısınmanın etkisiyle yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamıyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekanda mağaraya benzetilen alanda kalıyor.