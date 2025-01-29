DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Kış Uykusuna Yatamayan Kardeş Ayılar "Efe" ve "Ege" Huzursuz

Konya'daki kardeş bozayılar "Efe" ve "Ege", mevsimsel sıcaklık nedeniyle kış uykusuna yatamıyor ve huzursuz bir dönem geçiriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:32
Kış Uykusuna Yatamayan Kardeş Ayılar "Efe" ve "Ege" Huzursuz

Konya'daki Kardeş Ayılar Kış Uykusunu Bekliyor

Konya Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklıkların yükselmesi ve küresel ısınmanın etkileri nedeniyle kış uykusuna yatamıyorlar. Doğadan yaralı olarak getirilen bu iki ayı, 3 yıldır özel olarak oluşturulan alanlarda bakılmaktadır.

Özel Bakım ve Hijyen

Merkez, ayıların konforu ve yaşam alanlarının hijyenine büyük önem veriyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış aylarında kapalı alanda mağaraya benzer bir mekanda bulunuyorlar. Ancak, mevsim sıcaklığının normallerin üzerinde olması nedeniyle bu dönem içinde kış uykusuna geçemiyorlar.

Veteriner Hekimden Açıklamalar

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayıların, merkeze 1,5 haftalıkken getirildiklerini ve özel bakımla büyütüldüklerini" aktardı. Akbalcı, "Rehabilitasyon süreci devam eden ayılarımızın beslemeleri, uzman sağlık ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Kış uykusuna yatmaları için sert kış şartları gerekiyor. Ancak, sıcak havalar düzenlerini olumsuz etkiliyor," ifadelerini kullandı.

İlginç Tepkiler ve Beslenme Sorunları

Akbalcı, ayıların uyumak istedikleri halde uyuyamadıkları için ilginç tepkiler verdiklerini belirtti. "Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar. Geçtiğimiz hafta besleme yaptığımızda gıdaya gelmediklerini gördük. Yaptığımız muayenede herhangi bir sağlık problemleri olmadığını, yalnızca uyumak istediklerini tespit ettik," dedi. Genellikle bal ve armut gibi yiyecekleri severken, bu dönemde ona bile ilgi göstermediklerini ifade etti.

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel...

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel ısınmanın etkisiyle yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamıyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekanda mağaraya benzetilen alanda kalıyor.

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel...

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel ısınmanın etkisiyle yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamıyor. Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekanda mağaraya benzetilen alanda kalıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı
7
Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi