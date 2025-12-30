Kışın RSV Uyarısı: Çocuklarda Belirtiler, Riskli Gruplar ve Bakım Önerileri

RSV uyarısı: Kış aylarında artış gösteriyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Taha Metin, kış aylarında çocuklarda sık görülen RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı. Metin, hastalığın çoğunlukla hafif seyrettiğini ancak bazı çocuklarda ağır tablo gelişebileceğine dikkat çekti.

Kimler daha risk altında?

Dr. Metin, erken doğum öyküsü, bağışıklık sistemi zayıf olma ve kronik akciğer veya kalp hastalığı bulunan çocukların RSV enfeksiyonunu daha ağır geçirme riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle bu gruptaki çocukların yakın takibinin önemine vurgu yaptı.

Belirtiler ve izlem

Metin, hastalığın tipik bulgularını şu sözlerle özetledi: "RSV enfeksiyonu genellikle 38 dereceyi geçmeyen ateş, öksürük, hırıltı, burun akıntısı ve gözlerde yaşarma ile ortaya çıkabilmektedir". Her enfeksiyonda olduğu gibi çocuğun genel durumunun takibinin büyük önem taşıdığını söyleyen Metin, ailelerin çocuğun etrafla ilgisi, beslenmesi ve aktivitesini yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.

Hastaneye yatış kriterleri ve bakım

Dr. Metin, hırıltı ve öksürüğün tek başına hastaneye yatış nedeni olmadığını, gerektiğinde kan oksijen düzeyi ölçümü yapıldığını ve gerekirse oksijen, sıvı ve beslenme desteği sağlandığını açıkladı. Çocuğun genel durumu yaşam belirtileri ve beslenme seviyesi değerlendirilerek yatış kararı verildiğini belirtti.

Tedavi ve antibiyotik kullanımı

RSV'ye özgü bir özgün tedavi olmadığını ifade eden Metin, erken doğum öyküsü olan, kronik kalp veya akciğer hastalığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda koruyucu antikor tedavisi uygulanabildiğini söyledi. Ayrıca Metin, "Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi RSV'de de antibiyotikler rutin olarak kullanılmaz. Ancak viral enfeksiyon üzerine bakteriyel enfeksiyon gelişirse, doktor değerlendirmesiyle antibiyotik tedavisi başlanabilir" dedi.

Ateş ölçümü hakkında önemli uyarılar

Ateş ölçümünde rektal, kulak, koltuk altı, alın ve ağız ölçümlerinin kullanılabildiğini belirten Metin, en sık tercih edilen yöntemlerin kulak, koltuk altı ve alın ölçümleri olduğunu söyledi. Ölçüm sırasında cildin ıslak ya da nemli olmaması gerektiğini vurgulayan Metin, "Ateş en az iki kez ölçülmeli ve termometrelerin kalibrasyonu yapılmış olmalıdır" diyerek uyardı. Metin, ateşin derecesinden çok çocuğun genel durumunun önemli olduğunu, aktif ve iyi beslenen çocukların güven verici olduğunu ekledi.

