Kışkılı'da Yoğun Kar Besicileri Zor Duruma Soktu

Bitlis'in 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde yoğun kar ve dondurucu soğuklar, besicilerin yem ve barınma sorunlarını derinleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:35
Bitlis'in Süphan Dağı eteğinde kış erken başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde, Süphan Dağı eteğinde bulunan Kışkılı köyü, etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

2 bin 317 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan köyde kış mevsiminin erken başlamasıyla yollar sık sık ulaşıma kapanıyor ve metrelerce kar örtüsü günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, yem temininde ve hayvanların barınma ihtiyaçlarını karşılamada ciddi sıkıntı yaşıyor.

Köy sakini Fatih Yoldaşçı ise durumu şöyle özetledi: "Hayvanlarımız bizim tek geçim kaynağımız. Kar yağışıyla birlikte hem yollar kapanıyor hem de yem bulmaktan zorlaşıyoruz"

