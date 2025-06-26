Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, kıssa ve hikayelerin gelenekteki önemini ele aldı. Arslan, kıssaların Kur'an-ı Kerim'in üçte birini oluşturduğunu ve insanların her zaman hikaye dinlemeyi sevdiğini söyledi.

Kıssaların Anlatımdaki Rolü

Arslan, Anadolu topraklarının geçmişteki sakinlerinin yaşam tarzlarını anlamanın, hariçte kalmamak için önem taşıdığını vurgulayarak, "Gelenekle irtibatı koparmamız lazım, çünkü modern nesillerin bu bilgileri bilmesi çok değerli." diye belirtti.

Hikaye: Varoluşsal Bir Anlama Sahip

Hikaye formunun evrensel bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Unutmamalıyız ki hepimiz birer hikayeyiz. Bu hikaye, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan bu yana devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görselleştirme ve Anlatım Teknikleri

Hikaye anlatımının görselleştirme sürecindeki önemini de ele alan Arslan, "Önemli olan görür gibi yapmaktır, bu da anlatılanı somutlaştırmayı kolaylaştırır." dedi.

Doğru Anlatım Üzerine Düşünceler

Hikaye anlatımında formun ve aracın önemini vurgulayan Arslan, "Anlatacaklarımızın doğruluğu ve hakikatiyle ilgili bir meselemiz yok. Ama bu hakikati nasıl anlatacağımız kritik bir durum. O araç çoğu durumda mesajın önüne geçebilir. Bu nedenle form çok önemli." şeklinde konuştu.

Yeni Kitabı ‘Bana Hikaye Anlat’

Prof. Dr. Arslan’ın yeni kitabı “Bana Hikaye Anlat” için Uluslararası Genç Derneği'nde bir imza günü düzenlendi. Bu eser, hikaye anlatımının derin anlamlarını keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak olmayı vaat ediyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.