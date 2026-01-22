Kışta Göz Kuruluğu Artıyor: Prof. Dr. Yusuf Koçluk'tan Uyarılar

Prof. Dr. Yusuf Koçluk, kışın soğuk, rüzgar ve kapalı ortamların göz kuruluğunu artırdığını; erken tanı, düzenli kontroller ve basit önlemlerle korunmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:57
Medline Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Koçluk, kış aylarında artan göz kuruluğu şikayetlerinin önemsenmesi gerektiğini belirterek, düzenli göz kontrollerinin aksatılmamasını tavsiye etti.

Kış şartları ve nedenleri

Kışın etkileyen soğuk hava, rüzgar ve ısıtıcıların kullanıldığı kapalı ortamlar göz yüzeyinin nem dengesini bozabiliyor. Prof. Dr. Koçluk, soğuk havanın gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına neden olduğunu; rüzgarın ise göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı tabakasını zayıflatarak kuruluğu artırdığını söyledi.

Kapalı ortamlarda kullanılan kalorifer, klima ve sobalar havadaki nem oranını düşürerek göz yüzeyinin kurumasına yol açıyor. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital ekranlara uzun süre bakmak da göz kırpma sayısını azaltarak kuruluğu belirginleştiriyor. Özellikle masa başında çalışanlar, öğrenciler ve uzun süre ekran kullanan kişiler bu sorunu daha sık yaşayabilir.

Belirtiler

Göz kuruluğu en sık yanma, batma, kızarıklık, kum kaçmış hissi ve zaman zaman bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Riskler ve günlük yaşama etkisi

Prof. Dr. Koçluk, tedavi edilmediğinde göz kuruluğunun göz yüzeyinde hassasiyet artışına, enfeksiyon riskinin yükselmesine ve görme kalitesinde geçici düşüşlere yol açabileceğini belirtti. Kontakt lens kullanan kişilerde bu durum daha belirgin hissedilebilir.

Ayrıca ileri yaş, bazı kronik hastalıklar ve düzenli kullanılan bazı ilaçlar da göz kuruluğu riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Uzun süreli okuma, araç kullanma ve ekran başında çalışma sırasında göz yorgunluğu ve odaklanma güçlüğü ortaya çıkabilir; bu durum iş verimliliğini ve yaşam konforunu düşürebilir.

Erken tanı ve öneriler

Erken tanı ve şikayetlerin kontrol altına alınmasının ilerleyici sorunları önlemede büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Koçluk, kış aylarında artan yakınmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Koruyucu gözlük: Rüzgarlı ve soğuk havalarda dışarı çıkarken koruyucu gözlük kullanın.

Nemlendirici: Kapalı ortamlarda ortamı nemlendirici cihazlardan faydalanın.

Ekran molaları: Bilgisayar ve telefon kullanımında düzenli aralar verin, bilinçli şekilde göz kırpmaya özen gösterin.

Gözleri ovalamaktan kaçının: Gözlerinizi ovalamak irritasyonu artırabilir.

Bol su tüketimi: Vücudun genel nem dengesini korumak için yeterli su için.

Suni gözyaşı: Göz kuruluğu şikayetleri devam ederse, göz doktorunun önerdiği suni gözyaşı damlalarını kullanın.

Uzman kontrolü: Şikayetler uzun sürüyorsa bir göz hastalıkları uzmanına başvurun.

Prof. Dr. Koçluk, düzenli kontrollerin göz sağlığının korunmasında belirleyici olduğunu ve kış aylarında artan yakınmaların erken değerlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

